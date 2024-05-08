CDS: НАТО планирует на саммите отказаться от ввода войск на Украину

На саммите в июле страны НАТО могут утвердить новый подход к конфликту на Украине. Так, военный блок возьмет на себя координацию военной помощи Украине и вместе с тем подпишет декларацию с отказом от прямого вмешательства в вооруженный конфликт, сообщает Corriere della Sera со ссылкой на проект документа.
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