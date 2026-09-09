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Ивановские новости

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141 год со дня рождения народного художника РСФСР Александра Котухина

141 год со дня рождения народного художника РСФСР Александра Котухина

9 сентября 1885 года, ровно 141 год назад, родился Александр Васильевич Котухин — художник, мастер палехской миниатюры, заслуженный деятель искусств РСФСР и народный художник РСФСР.

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