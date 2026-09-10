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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Циньвэнь Чжэн: «Я учусь немного скрывать характер, поскольку после травмы у меня не так хорошо все складывается»

Циньвэнь Чжэн рассказала, как изменился ее характер за последние два года, когда она испытывала проблемы с локтем и упала в рейтинге.

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