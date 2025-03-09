Прекрасный пол на передовой: в ВС РФ служит около 37 тысяч женщин

В своем традиционном праздничном поздравлении, президент России отметил, что многое в жизни держится на талантах, творческой энергии, любви и предельной ответственности, с которой женщины берутся за любое дело.
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