В Сеть утекли трейлер, кат-сцена и презентация ранней версии Marvel's Wolverine; файтинг на мечах Die by the Blade лишился издателя, но обрёл дату выхода; соулслайк о безумной пьесе Enotria: The Last Song также получил окно релиза; PowerWash Simulator получит кроссовер с Warhammer 40,000; приключенческая Sand Land (от автора Dragon Ball) получила большой обзорный трейлер; создатели онлайн-шутера PIONER показали карту одной из .