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«РВ»: В подразделения ВСУ прибыли американские БТР Stryker

Американские бронетранспортеры Stryker прибыли в подразделения ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

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