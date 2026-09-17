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Татар-информ

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Значительная часть олимпиад школьного этапа в РТ перейдет в цифровой формат

Значительная часть олимпиад школьного этапа в РТ перейдет в цифровой формат

В Татарстане 22 сентября начнется школьный этап Всероссийской олимпиады. В 2026–2027 учебном году проведение школьного этапа в республике изменится – практически все предметы перейдут в цифровой формат, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

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