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Пушков заявил, что Европа поддержала идею перемирия ради передышки для Киева

Пушков заявил, что Европа поддержала идею перемирия ради передышки для Киева

Член Совета Федерации России Алексей Пушков проинформировал о том, что правительства входящих в состав Евросоюза держав начали высказываться в пользу временной остановки бушующего на украинской территории противостояния.

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