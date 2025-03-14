Пушков заявил, что Европа поддержала идею перемирия ради передышки для Киева

Член Совета Федерации России Алексей Пушков проинформировал о том, что правительства входящих в состав Евросоюза держав начали высказываться в пользу временной остановки бушующего на украинской территории противостояния.
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