Все дело в звездах: под какими знаками зодиака рождаются абсолютные красавицы

Идеальная внешность не всегда даруется природой. В век обилия косметики, средств по уходу за собой и пластической хирургии многие женщины самостоятельно добиваются неотразимости и внимания противоположного пола.
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