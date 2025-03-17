Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

18 подписчиков

Доллар на межбанке падал ниже 83 рублей

Доллар на межбанке падал ниже 83 рублей

Между тем Банк России установил официальный курс доллара США на 18 марта на уровне 84,3 рубля. Как долго продолжится тенденция на укрепление российской валюты? На российском межбанковском рынке курс доллара 17 марта опускался ниже отметки в 83 рубля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх