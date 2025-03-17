Доллар на межбанке падал ниже 83 рублей

Между тем Банк России установил официальный курс доллара США на 18 марта на уровне 84,3 рубля. Как долго продолжится тенденция на укрепление российской валюты? На российском межбанковском рынке курс доллара 17 марта опускался ниже отметки в 83 рубля.
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