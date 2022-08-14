Журналисты выяснили, как сложилась судьба звезды «Приключений Буратино» Дмитрия Иосифова

Актер театра и кино, режиссер и сценарист Дмитрий Иосифов навсегда занял место в сердцах выросших на советских фильмах зрителей, однако о том, как сложилась его судьба после съемок в культовой сказке «Приключения Буратино», мало кому известно.
Актер театра и кино, режиссер и сценарист Дмитрий Иосифов навсегда занял место в сердцах выросших на советских фильмах зрителей, однако о том, как сложилась его судьба после съемок в культовой сказке «Приключения Буратино», мало кому известно.
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