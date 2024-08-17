Кеннеди-младший отказался поддерживать Камалу Харрис и Демпартию США Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший отказался поддерживать вице-президента Камалу Харрис и нынешнюю Демократическую партию.
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