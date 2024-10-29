Овчинский: По программе реновации в ТиНАО расселили 89 домов

С начала реализации программы реновации в шести районах ТиНАО завершили расселение 89 старых домов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.