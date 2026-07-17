ИИ увольнял работников в террористической организации Meta

ИИ увольнял работников в террористической организации MetaMeta (террористическая организация) обвинили в использовании ИИ при отборе кандидатов на увольнение — десятки бывших сотрудников подали в суд на компанию.
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