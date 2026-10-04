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Орловские новости

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В Орловской области 5 октября облачно, возможны дожди

В Орловской области 5 октября облачно, возможны дожди

Ночью температура опустится до 4-9 градусов тепла, днем воздух прогреется до 12-17 градусов, ветер западный до 12 м/с.

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