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Царьград

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Верховный суд разъяснил условия восстановления срока наследства

Верховный суд разъяснил условия восстановления срока наследства

Верховный суд разъяснил, при каких условиях возможно восстановление пропущенного срока наследства. Учитываются серьёзные причины, такие как болезнь, но незнание закона или временные трудности не являются основаниями для такого восстановления.

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