Верховный суд разъяснил условия восстановления срока наследства

Верховный суд разъяснил, при каких условиях возможно восстановление пропущенного срока наследства. Учитываются серьёзные причины, такие как болезнь, но незнание закона или временные трудности не являются основаниями для такого восстановления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИГ Changan отменил с...
- ZS Telex: Венгрия от...
- ВА На Украине забили...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым