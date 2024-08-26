Езда может успокаивать, а может и не на шутку раздражать — мы собрали чек-лист самых неприятных ситуаций, с которыми сталкиваются водители

1. Невнимательные пешеходы Даже переходя «зебру», нужно смотреть в обе стороны. К сожалению, многие люди забывают это правило — ходят, не оглядываясь по сторонам, приклеив глаза к телефонам, и часто игнорируют светофоры, которые уже могут показаться пешеходам красными.