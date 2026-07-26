МИД России заявил, что Москва готова ответить на недружественные инициативы Кишинева. Министерство указало на влияние западных кураторов на молдавские власти, заверив, что все шаги получат адекватную реакцию, не обязательно симметричную.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии