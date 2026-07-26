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Царьград

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МИД России обещает ответить на недружественные действия Кишинева

МИД России обещает ответить на недружественные действия Кишинева

МИД России заявил, что Москва готова ответить на недружественные инициативы Кишинева. Министерство указало на влияние западных кураторов на молдавские власти, заверив, что все шаги получат адекватную реакцию, не обязательно симметричную.

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