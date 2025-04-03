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"Школьные" мошенники активизировались накануне ЕГЭ в России

"Школьные" мошенники активизировались накануне ЕГЭ в России

Global Look Press / Belkin Aleksey / news.ru По мере приближения ОГЭ и ЕГЭ в России участились случаи обмана мошенниками школьников в виде различных сомнительных предложений помощи в предстоящих испытаниях.

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