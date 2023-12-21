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Российский футбол остаётся в Европе

Российский футбол остаётся в Европе

Переход из УЕФА в АФК был на устах футбольных чиновников в России с конца 2022 года. И, кажется, эта идея так и останется фантазией – исполком РФС решил остаться в УЕФА и продолжить процесс переговоров именно в Европе.

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