Российский футбол остаётся в Европе

Переход из УЕФА в АФК был на устах футбольных чиновников в России с конца 2022 года. И, кажется, эта идея так и останется фантазией – исполком РФС решил остаться в УЕФА и продолжить процесс переговоров именно в Европе.
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