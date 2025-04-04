За двумя зайцами, или Почему Трампу стоит принять нынешнее предложение Путина?

Перемирие на Украине вряд ли будет достигнуто в ранее означенные 100 дней. По крайней мере, так считают некие высокопоставленные чиновники из команды Дональда Трампа, анонимное мнение которых приводит Reuters.
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