Сила в правде
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Сила в правде

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За двумя зайцами, или Почему Трампу стоит принять нынешнее предложение Путина?

За двумя зайцами, или Почему Трампу стоит принять нынешнее предложение Путина?

Перемирие на Украине вряд ли будет достигнуто в ранее означенные 100 дней. По крайней мере, так считают некие высокопоставленные чиновники из команды Дональда Трампа, анонимное мнение которых приводит Reuters.

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