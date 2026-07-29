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Царьград

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Обычного лечения оказалось недостаточно. Ученые нашли новый способ бороться с раком легкого

Обычного лечения оказалось недостаточно. Ученые нашли новый способ бороться с раком легкого

Новый метод показал высокую эффективность против одной из самых агрессивных опухолей.Русские и китайские ученые предложили новый подход к лечению одной из самых агрессивных форм рака легкого — аденокарциномы с мутациями, из-за которых стандартная терапия часто оказывается неэффективной.

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