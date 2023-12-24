РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

239 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Слава России!Второй фронт, яде...
  • Влдимир
    Катя вы правы. Горе от ума у этого жирного гуся, да и партия выдвинувшая его это стадо перелетных.«Страна идёт не т...
  • Дмитрий Бакланов
    "Либеральности" мы уже наелись. В устах власть имущих - "вседозволенность". А "демократия" - это власть американского...«Страна идёт не т...

Партия «Новые люди» определилась с кандидатом на выборах президента РФ

Партия «Новые люди» определилась с кандидатом на выборах президента РФ

Кандидатом от партии «Новые люди» на выборах президента РФ станет вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, который осенью текущего года безуспешно претендовал на пост мэра Москвы и набрал только 5,34% голосов избирателей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх