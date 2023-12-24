Партия «Новые люди» определилась с кандидатом на выборах президента РФ

Кандидатом от партии «Новые люди» на выборах президента РФ станет вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, который осенью текущего года безуспешно претендовал на пост мэра Москвы и набрал только 5,34% голосов избирателей.
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