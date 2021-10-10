Подводные кабельные "войны". Могут ли наши атомные лодки-малютки "положить" Всемирную сеть?

Недавний сбой в работе социальных сетей (Фейсбук, Инстаграм, Тик-Ток) и популярных мессенджеров вызвал довольно серьезные проблемы и миллиардные убытки целого ряда Ай-Ти компаний и колоссальной "слив" в сеть персональных данных пользователей.