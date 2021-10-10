Закон и Порядок

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Подводные кабельные "войны". Могут ли наши атомные лодки-малютки "положить" Всемирную сеть?

Подводные кабельные "войны". Могут ли наши атомные лодки-малютки "положить" Всемирную сеть?

Недавний сбой в работе социальных сетей (Фейсбук, Инстаграм, Тик-Ток) и популярных мессенджеров вызвал довольно серьезные проблемы и миллиардные убытки целого ряда Ай-Ти компаний и колоссальной "слив" в сеть персональных данных пользователей.

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