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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зверев закончит US Open второй ракеткой мира

Зверев закончит US Open второй ракеткой мира

Александр Зверев станет второй ракеткой мира по итогам US Open. За счет выход в четвертьфинал и ранних поражений Карлоса Алькараса и Новака Джоковича он обойдет испанца и серба.

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