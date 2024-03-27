Как назвать ребенка, родившегося в апреле 2024 года: лучшие имена Алёна ЮрьеваДля тех, кто родился в апреле, предоставляется чудесная возможность выбрать имя, связанное с этим месяцем, и насладиться связью с одним из святых, которых церковь чтит в этот период.