Астраханцам, охраняющим госграницу на добровольных началах, увеличат выплаты

Наш регион стал первым в стране, кто принял такие меры поддержки добровольцев. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на заседании совета по пограничной политике поручил увеличить выплаты добровольцам, охраняющим государственную границу.
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