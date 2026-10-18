✔️ В Гурзуфе открыли новую детско-спортивную площадку В сквере А.С. Пушкина на набережной посёлка появилось современное пространство для детей и любителей спорта, рассказал руководитель Гурзуфского территориального органа Виктор Сторожев.
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