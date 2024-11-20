Сегодня 1001-ый день СВО. Обе стороны, и Украина-Запад, и Россия, утилизируют в горниле войны старую технику, снаряды, вплоть до тех, которым 40-60 лет.
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Сегодня 1001-ый день СВО. Обе стороны, и Украина-Запад, и Россия, утилизируют в горниле войны старую технику, снаряды, вплоть до тех, которым 40-60 лет.