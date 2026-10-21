164 отельера в Омской области заплатили туристический налог по итогам прошлого года. Как сообщили в налоговой службе, 60% из них - индивидуальные предприниматели, 40% - юрлица.
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