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Сенатор Грэм рассказал об угрозе для нефтяной инфраструктуры Ирана от США

Сенатор Грэм рассказал об угрозе для нефтяной инфраструктуры Ирана от США

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм призвал администрацию Байдена предупредить Иран о том, что в случае эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем Вашингтон будет готов "уничтожить нефтеперерабатывающие заводы и нефтяную инфраструктуру" Тегерана.

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