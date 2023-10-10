Сенатор Грэм рассказал об угрозе для нефтяной инфраструктуры Ирана от США

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм призвал администрацию Байдена предупредить Иран о том, что в случае эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем Вашингтон будет готов "уничтожить нефтеперерабатывающие заводы и нефтяную инфраструктуру" Тегерана.