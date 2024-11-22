Сергей Собянин подвёл итоги летней навигации в Москве

Москва-река заметно меняется, и всё это благодаря нарастающей популярности электрического речного транспорта и увеличению интереса к речным круизам и прогулкам, о чём в своём блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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