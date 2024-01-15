Занять или подарить? Брежнева просит россиян дать ей 75 тыс. евро

Разобраться в настроениях Брежневой за последние несколько лет практически невозможно. Сначала в одном из интервью она говорит, что не была украинской певицей, зачем уезжает на родину с течением времени и переходит на украинский язык.
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