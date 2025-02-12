Рязанская Госавтоинспекция напомнила водителям о погодных рисках

Представители Госавтоинспекции предупредили автомобилистов, что в регионе сохраняется гололедица. На покрытой льдом дороге контролировать транспортное средство сложнее: длиннее становится тормозной путь, резкий маневр может обернуться заносом.
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