Эта история началась на Кипре примерно шесть веков назад. Там научились готовить сыр, который обладал тонким вкусом и мог долго храниться в тепле.
Халуми
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Эта история началась на Кипре примерно шесть веков назад. Там научились готовить сыр, который обладал тонким вкусом и мог долго храниться в тепле.
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