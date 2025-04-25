В Барнауле увеличили выплаты для квартиросъемщиков, которые потеряли жилье из-за ЧС

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года Депутаты Барнаульской городской Думы на заседании 25 апреля одобрили увеличение размера компенсаций для арендаторов квартир, которые остались без жилья из-за чрезвычайных ситуаций.
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