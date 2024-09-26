В Крыму планируют написать новый гимн и продолжить национализировать собственность украинских олигархов

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов рассказал о планах и целях региона Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов рассказал изданию «Парламентская газета» о планах по написанию нового гимна и национализации собственности, оставленной украинскими бизнесменами в регионе.
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