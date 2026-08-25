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Новости для Фанов

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Кого на самом деле любила Катя в «Адвокате»: разбор любовного треугольника

Кого на самом деле любила Катя в «Адвокате»: разбор любовного треугольника

Когда я в очередной раз пересматриваю «Адвоката», то ловлю себя на мысли, что за всей криминальной атрибутикой — огромными деньгами, продажными силовиками, интригами Антибиотика — прячется очень простая и одновременно невероятно сложная история.

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