Похож на «испанку»: миру угрожает новый гриппоподобный вирус

Обнаружен новый гриппоподобный вирус, способный унести жизни до 80 млн человек. Об этом предупредили израильский ученый Марк Цохен и специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доклад опубликован на портале The Lancet.
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