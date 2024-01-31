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Похож на «испанку»: миру угрожает новый гриппоподобный вирус

Похож на «испанку»: миру угрожает новый гриппоподобный вирус

Обнаружен новый гриппоподобный вирус, способный унести жизни до 80 млн человек. Об этом предупредили израильский ученый Марк Цохен и специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доклад опубликован на портале The Lancet.

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