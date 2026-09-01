Автоледи из Харькова оштрафована за пьяную езду в Севастополе

Суд наказал женщину, неоднократно управлявшую автомобилем в нетрезвом виде.Уроженка города Харькова получила внушительный штраф в Севастополе за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым