RT: установлены личности пострадавших при взрыве автомобиля на севере Москвы

Установлены личности пострадавших при взрыве автомобиля на севере Москвы утром 24 июля. Как сообщил источник RT в правоохранительных органах, ими оказались заместитель начальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов и его супруга.
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