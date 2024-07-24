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RT: установлены личности пострадавших при взрыве автомобиля на севере Москвы

RT: установлены личности пострадавших при взрыве автомобиля на севере Москвы

Установлены личности пострадавших при взрыве автомобиля на севере Москвы утром 24 июля. Как сообщил источник RT в правоохранительных органах, ими оказались заместитель начальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов и его супруга.

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