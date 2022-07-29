Вайсфельд о составе СКА: «В Петербурге собран хоккейный генофонд страны. Прорыва можно ждать от многих»

Леонид Вайсфельд считает, что в СКА собран хоккейный генофонд России. – Как вы расцениваете нынешний состав СКА? С учетом ухода ряда ведущих хоккеистов, можно ли говорить, что он стал намного слабее, по сравнению с предыдущим сезоном? – В последние годы СКА борется за трофей, и нынешний состав позволяет ему ставить те же цели.