Вайсфельд о составе СКА: «В Петербурге собран хоккейный генофонд страны. Прорыва можно ждать от многих»

Леонид Вайсфельд считает, что в СКА собран хоккейный генофонд России. – Как вы расцениваете нынешний состав СКА? С учетом ухода ряда ведущих хоккеистов, можно ли говорить, что он стал намного слабее, по сравнению с предыдущим сезоном? – В последние годы СКА борется за трофей, и нынешний состав позволяет ему ставить те же цели.
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