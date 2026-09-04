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Газета «Культура»

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«Докер» и причуды «Вселенского разума»: в Москве открылся фестиваль неигрового кино

«Докер» и причуды «Вселенского разума»: в Москве открылся фестиваль неигрового кино

3 сентября в столице стартовал XII Международный фестиваль документального кино «Докер». Трендом смотра вновь стали картины о трудной женской доле, слиянии с природой и экологических проблемах, а также причуды «Вселенского разума».

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