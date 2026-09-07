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Татар-информ

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«Рыба моей мечты»: сома весом более 100 кг выловили в Нижегородской области

«Рыба моей мечты»: сома весом более 100 кг выловили в Нижегородской области

В Нижегородской области местные рыбаки поймали сома, который весит более 100 кг. Как сообщает РЕН ТВ, мужчины пытались вытащить гигантский улов в течение часа, и лишь в четыре руки им это удалось.

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