«Рыба моей мечты»: сома весом более 100 кг выловили в Нижегородской области

В Нижегородской области местные рыбаки поймали сома, который весит более 100 кг. Как сообщает РЕН ТВ, мужчины пытались вытащить гигантский улов в течение часа, и лишь в четыре руки им это удалось.
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