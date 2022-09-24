Иванов Алексей. Творчество. Сентябрь 2022 г. (Часть 1)

Там, где трепещет бездна«Праиндийские (индоарийские) истоки Руси»«А скифский народ росов, что из числа народов,живущих вокруг Тавра, флотом совершал набегина области Эвксинского Понта и стал помышлятьо нападении на саму Византиду»Иоанн ЗонараЛюблю для своих студентов в Интернете находить околонаучные исторические статьи, которые мы потом разбираем на семинарах, выясняем, где факты, а где «игра воображения», «художественный вымысел» или еще хуже – банальная ложь, рассчитанная на дилетантов.