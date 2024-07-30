Сидоренко заявила, что закон о «серых» сим-картах позволит отсечь зарубежных кибермошенников

МОСКВА, 30 июля, ФедералПресс. Закон о «серых» сим-картах поможет эффективнее бороться с кибермошенниками и предотвратить звонки от злоумышленников из-за рубежа, а известно, что основной след цифровой преступности идет из Украины, отметила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Элина Сидоренко.
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