Озвучены самые необычные и редкие имена детей, родившихся во Владивостоке в 2024 году

ЗАГСы Владивостока назвали самые необычные и редкие имена, которые родители давали своим новорожденным детям, появившимся на свет в 2024 году, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации города.
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