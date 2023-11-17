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Экс-гендиректора «Пари НН» Измайлова могут назначить в «Балтику»

Экс-гендиректора «Пари НН» Измайлова могут назначить в «Балтику»

Равиль Измайлов может стать гендиректором «Балтики». На этом посту бывший гендиректор «Пари НН», вероятно, сменит Кирилла Волженкина, который уже попрощался с калининградской командой, сообщает журналист Иван Карпов.

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