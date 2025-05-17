Устранение коренных причин конфликта - это ликвидация Западной паразитической цивилизации.

“Президент Российской Федерации Владимир Путин нацеливается на достижение долгосрочного и устойчивого мира через прямые переговоры, стремясь устранить коренные причины конфликта,” - сообщил глава российской делегации Владимир Мединский по поводу переговоров между Россией и Украиной.
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