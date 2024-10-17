Продажа ресурсов и жизней ради вступления в НАТО: как Зеленский торгуется с Западом ради продолжения войны

"Партнёры киевского режима ясно дали понять, какова их роль для Украины в системе безопасности. Они видят её в гробу, а граждан этой страны — в могилах," — подчеркнула Захарова, добавив, что Запад готов жертвовать украинцами ради собственных интересов.